麥迪遜之橋作者華勒去世 享壽77歲
美國好萊塢電影《麥迪遜之橋》（The Bridges of Madison County）原著作者華勒（Robert James Waller）10日凌晨在美國德州寓所去世，享壽77歲。
據說華勒1992年只花了11天寫成《麥迪遜之橋》，雖然許多書評狠評內容老套，但小說出版卻深受歡迎，成為《紐約時報》暢銷書首位，被翻譯成35種語言，銷出超過1200萬本。
1995年這本小說被拍成電影，《麥迪遜之橋》講述一名一生只為家庭的有夫之婦與邂逅一名攝影師一段僅4天的刻骨銘心愛情。由著名導演克林·伊斯威特親自執導並主演，女主角梅麗史翠普獲得當年奧斯卡最佳女主角獎提名。
《麥迪遜之橋》當中的經典名句：「認識你我用了一下子，愛上你我用了一陣子，忘記你我卻用了一輩子。」成為最令人感傷的愛情名句。
最後，小說和電影讓愛荷華州麥迪遜縣的廊橋成為國際旅遊景點，華勒也從沒沒無聞作家搖身變成百萬富翁，稍後更與結婚36年的妻子離婚。
(中時電子報)
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