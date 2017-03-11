瓜國惡火吞噬36少女 當局首度舉行葬禮

我要評比

瓜地馬拉今天首度為36名在公立兒少庇護所遭惡火吞噬的青少女舉行葬禮。

在瓜地馬拉市南方的希奧達普隆尼亞（Ciudad Peronia）社區1個狹小教堂中滿是祈禱者和鮮花。罹難者之一、17歲的耶南德茲（Siona Hernandez）親友在她下葬前與她告別。

耶南德茲是在瓜地馬拉市以東10公里的聖荷賽皮努拉巿（San Jose Pinula）的聖母升天安全之家（Virgin of the Assumption Safe Home）大火中的眾多罹難青少女之一。

這場惡火立即奪走19人性命，17人因燒傷嚴重在醫院搶救時不治。

另外還有10人情況危急，她們身體全都受到燒傷，肺部和喉嚨傷勢嚴重。

根據聖胡安德迪歐斯醫院（San Juan Dios Hospital）主管維列達（Antonio Villeda），送醫急救者預料極少人能存活下來。

所有遇難者都是年紀在14到17歲的青少女。

這次不幸事件發生後，瓜地馬拉當局宣布舉國哀悼3天。這場大火也燒出庇護所內性侵及其他虐待等問題。（譯者：中央社徐睿承）1060311

(中央社)