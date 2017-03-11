鋒面逐漸遠離 東半部短暫雨
中央氣象局表示，今天鋒面逐漸遠離，台灣東半部地區及馬祖有短暫雨，北部地區及中南部山區亦有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。
氣象局指出，今天隨著鋒面遠離，降雨範圍將縮小，剩下東半部及北部地區偶有小雨，中南部地區可見到陽光；在溫度方面，今天清晨氣溫與昨天大致相若，仍稍有涼意，因為降雨趨緩，各地高溫都有上升趨勢，北部及東北部地區約攝氏22、23度，中部及花東約25至27度，南部則上看27到30度，中南部的日夜溫差較大，提醒民眾注意溫度變化調整穿著。
氣象局表示，台中以北、東北部、東部及澎湖、金門沿海和空曠地區易有8至9級強陣風，鄰近海域風浪大，海上作業或海邊活動請注意安全；金門、馬祖及台灣西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請多留意。
空氣品質預報資訊，今天高屏為紅色警示（對所有族群不健康），中部及雲嘉南為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好到普通，指標污染物為細懸浮微粒。
詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060311
(中央社)
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