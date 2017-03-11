今鋒面漸離降雨緩 溫度略升有春天感
今天鋒面逐漸遠離，降雨範圍將縮小，僅東半部地區及馬祖有短暫雨，北部地區及中南部山區亦有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。
溫度方面，各地高溫都有上升，北部、東北部高溫約22、23度，中部及花東約25-27度，南部則上看27-30度，中南部的日夜溫差較大。而今天清晨氣溫與昨天大致相若，仍稍有涼意。
周六白天到周日、甚至到下周一、二間，降雨會有個空檔期，建議中部以北民眾要好好把握，可以期待這段期間的好天氣。而這段期間風向也改為穿偏南風，溫度也會回溫，將有點春天感覺。
至於在空氣品質部分，今高屏地區為紅色警示(對所有族群不健康)，中部及雲嘉南地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
關鍵字：天氣
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。