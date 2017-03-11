今鋒面漸離降雨緩 溫度略升有春天感

今天鋒面漸離降雨緩，各地溫度略為回升。(取自中央氣象局)

今天鋒面逐漸遠離，降雨範圍將縮小，僅東半部地區及馬祖有短暫雨，北部地區及中南部山區亦有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

溫度方面，各地高溫都有上升，北部、東北部高溫約22、23度，中部及花東約25-27度，南部則上看27-30度，中南部的日夜溫差較大。而今天清晨氣溫與昨天大致相若，仍稍有涼意。

周六白天到周日、甚至到下周一、二間，降雨會有個空檔期，建議中部以北民眾要好好把握，可以期待這段期間的好天氣。而這段期間風向也改為穿偏南風，溫度也會回溫，將有點春天感覺。

至於在空氣品質部分，今高屏地區為紅色警示(對所有族群不健康)，中部及雲嘉南地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)