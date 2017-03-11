就業報告更增Fed升息機率 美股收紅

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美國公布亮麗就業報告，更增外界對聯邦準備理事會（Fed）下週升息預期，美股今天收紅。

道瓊工業指數終場上漲44.79點，或0.21%，收在20902.98點；標準普爾500指數上漲7.73點，或0.33%，收在2372.60點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲22.92點，或0.39%，收在5861.727點。（譯者：中央社徐睿承）1060311

(中央社)