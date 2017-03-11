馬英九清晨返抵國門 精神奕奕

前總統馬英九（中）結束訪美行，11日清晨6時餘搭機返抵國門，媒體詢問累不累，他說「還好還好，睡得很好」，此行成果很好，他還親切跟旅客揮手致意。中央社記者卞金峰桃園機場攝106年3月11日

前總統馬英九（前中）結束訪美行，11日清晨6時餘搭機返抵國門，媒體詢問累不累，他說「還好還好，睡得很好」，此行成果很好，他還親切跟旅客揮手致意。中央社記者卞金峰桃園機場攝106年3月11日

前總統馬英九（前）結束訪美行，11日清晨6時餘搭機返抵國門，媒體詢問累不累，他說「還好還好，睡得很好」，此行成果很好，他還親切跟旅客揮手致意。中央社記者卞金峰桃園機場攝106年3月11日

前總統馬英九結束訪美行，今天清晨6時餘搭機返抵國門，媒體詢問累不累，他說「還好還好，睡得很好」，此行成果很好，他還親切跟旅客揮手致意。

前總統馬英九結束訪美行，從紐約搭乘長榮班機，今天清晨6時05分返抵桃園機場，班機稍有延誤，大批航警維安人員在登機門接機。

馬英九步出登機門，開心跟大家揮手，滿臉笑容，不見疲態，精神奕奕，媒體詢問累不累，他說「還好還好，睡得很好」。

他並表示，此行成果很好，他也親切跟其他入境旅客揮手致意，並循正常通關入境，隨後搭車前往台北。

馬英九是應美國智庫及學術機構邀請，2月28日出發前往紐約、波士頓和華盛頓訪問，3月11日返台。1060311

(中央社)