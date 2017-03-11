MLB》小熊隊布萊嚴年薪創紀錄：105萬美金
小熊隊超級新星布萊嚴前日獲得球隊1年105萬美金的新合約，對比他前年拿下新人王、去年拿下國聯MVP的表現，這點錢實在少得可憐，但這已經創下了年輕球員(年資2年以內)的新紀錄，超越天使隊強打卓奧特當年的100萬美金。
布萊嚴2014年在2A的297個打席就繳出恐怖的22轟與58打點，升上3A之後他的數據完全沒有滑落，儼然是大聯盟等級的強打。小熊隊卻不讓布萊嚴升上大聯盟，即使在小聯盟已無球可打，他還是被迫等到2015年4月中才被叫上大聯盟。
這是小熊隊總管艾普斯頓玩的花招，他故意不將布萊嚴放入開季40人名單，這麼做是為了要減少布萊嚴的大聯盟年資，因為球員必須待在40人名單裡才會累計年資。結果證明艾普斯頓沒有看錯，布萊嚴果然一鳴驚人，由於首年沒有在開季擠進40人名單，布萊嚴必須多等1年才能成為自由球員，在這之前他不論多麼勇猛也只能領取微薄的百萬年薪。
今年25歲的布萊嚴只打了不到兩季大聯盟，就拿下1座國聯新人王和1座國聯MVP，以及1座世界大賽冠軍，這是大部分球員一輩子也做不到的事。雖然被小熊隊利用規則佔了一點便宜，但是他不需要擔心，因為他的經紀人正是有名的波拉斯，他注定會成為超級有錢人。
(中時電子報)
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