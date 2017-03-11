這款法官！ 嗆被性侵女「為何不閉腿」下場是…

64歲法官羅賓（Robin Camp）審理一起性侵案時，竟然在大庭廣眾之下質疑女受害者性侵時「為何不把腿閉起來」。(圖片取自independent)

加拿大有一名法官在審理一起性侵案時，竟然在大庭廣眾之下質疑女受害者性侵時「為何不把腿閉起來」，這番言論引起撻伐，認為無疑是在被害者傷口上撒鹽，當地的監察團體也跳出來斥責該名恐龍法官，在壓力之下，這名法官在事件曝光後請辭。

64歲法官羅賓（Robin Camp）2014年審理一件19歲女子性侵案，被害者參與派對時遭到一名男子性侵，在法庭上審訊期間，不但一直將本是「原告」的女受害者稱為「被告」，先是質問受害者若不想與性侵者性交，為何仍讓性侵者得逞。接著羅賓又問：「為什麼妳不閉起妳的腿，讓他不能與妳性交？」

當日的法庭記錄公開後，他這番言論引來軒然大波，指他對被害者造成二度傷害，不適任法官。加拿大司法委員會更指羅賓言論嚴重破壞加拿大司法系統的公正度。而他也發表聲明辭去加拿大聯邦法院法官一職，並向受害人道歉。

(中時電子報)