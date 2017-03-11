美國原油庫存續增 油價跌

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彭博報導，油價今天下跌，因美國原油庫存持續增加，抹消石油輸出國家組織（OPEC）達成減產協定後3個月的油價漲幅，週線跌幅為11月以來最大。

紐約市場西德州中級原油的4月期貨價格下跌79美分，收在每桶48.49美元。

倫敦市場北海布倫特原油的5月期貨價格下挫82美分，收在每桶51.37美元。（譯者：中央社徐睿承）1060311

(中央社)