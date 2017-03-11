3月11日各報頭版要聞

各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●南韓史上首例 罷免總統 朴槿惠下台

南韓首位女總統朴槿惠遭國會彈劾案，10日由憲法法院無異議裁決成立。65歲的朴槿惠隨即被罷免下台、喪失憲法賦予的刑事豁免權，且所有禮遇均遭勾銷，創下南韓憲政史上民選總統遭彈劾去職先例。南韓須於60天內選新總統，韓媒稱國家將迎來動盪與機會並行的全新時代。

●環署駁回彰縣府處分 台化：聲請天文數字國賠

台化訴願案審查結果昨出爐，環保署訴願會批評彰縣政府駁回台化申請展延過程，有「程序違法」、「補正要求前後不一」等九大違誤，判定彰縣府不予展延行政處分予以撤銷，應於2個月內另作適法處分。台化許可證回到申請前「持續有效」狀態，法律狀態上可復工。

●點蠟燭釀災 龍潭長照惡火4死

桃園市龍潭區「愛心長期照護中心」10日清晨5時許驚傳惡火，4名男性臥床住民遭火焚身，送醫不治，其餘1名外籍黎姓看護與12名住民由消防員救出並送醫觀察，無生命危險。警消初判，外籍看護因當晚停電，以蠟燭點火照明，疑為起火原因。有家屬9日才探視死者，竟成最後一面，頻頻拭淚。

《蘋果日報》焦點要聞

●閨蜜干政 首位南韓女總統遭彈劾 朴槿惠下台

南韓首位女總統朴槿惠，昨成為南韓首位被彈劾下台的總統！憲法法院8位法官經92天審理，認定她濫用職權、違憲違法等事項成立，全體無異議通過彈劾案，解除其總統職位。朴的反對者流淚歡慶，支持者悲憤抗議，與警方衝突，造成2死6傷。朴立即喪失總統的刑事豁免權，恐因「閨蜜門」醜聞入獄。南韓將於2個月內選出新總統，接掌朴所留下對外緊張、國內撕裂的政局。

●收賄濫權 朴槿惠恐入獄 選舉女王跌落雲端

南韓第一位女總統朴槿惠昨因閨蜜干政遭彈劾下台，寫下南韓首例。她從第一千金到雙親遇刺成為孤女，而後力爭上游變為「選舉女王」，進而當選總統，如今成為遭彈劾下台的總統首例，未來還可能淪為階下囚。南韓媒體形容，她人生際遇比小說還「離奇」。

●崔順實女兒耍特權 引火上身

讓朴槿惠下台的閨蜜崔順實干政醜聞，可說是因崔的女兒鄭維羅囂張行徑引火上身。鄭維羅就讀梨花女子大學時常曠課，令外界追查其入學資格，演變成政治風暴，現鄭維羅連高中學歷也被取消，從就讀菁英大學的馬術明星變成國中學歷的通緝犯。崔也被控濫權等罪名遭關押。

聯合報

●「瞞擅政亂象 無護憲意志」 朴槿惠遭彈劾下台

南韓憲法法院十日以總統朴槿惠嚴重違憲違法，八位大法官無異議贊成彈劾朴槿惠，南韓史上首位女總統朴槿惠成為南韓第一位被彈劾下台的總統，立刻生效。數以萬計的反朴群眾聚集首爾市中心慶功，數百名朴槿惠支持者則在憲法法院外抗議，拒絕接受宣判結果並與警方發生衝突，衝突中至少兩人死亡，卅人受傷。

●首波調查結果…賞櫻團33死 超速為肇事主因

造成卅三死、十一傷的蝶戀花遊覽車翻覆事件，士林地檢署昨天證實，旅行社創辦人周比蒼已改列偵字案被告，司機康育薰是否過勞將是下波偵查重點；第一波調查結果，車輛狀況正常，肇事主因為超速。

●朴槿惠際遇 比小說離奇

南韓前鋒日報形容朴槿惠的一生比小說情節還離奇，她二進二出青瓦台，大起大落的一生為她贏得許多封號，身為已故總統朴正熙的長女，「公主」封號跟了她幾十年；投入政壇後又被封為每選必贏的「選舉女王」；因一生未婚而成了「三無女人」；自稱「嫁給了韓國」，而被稱為「嫁給韓國的女人」，現在又成為南韓首位被彈劾下台的總統。

《自由時報》焦點要聞

●中生當共諜 掛中企董事情蒐收押

檢調昨偵破首宗中生來台「假求學、真情蒐」案！去年畢業於政治大學企業管理研究所的中國籍男子周泓旭，涉嫌受中國高層指示，以學生身分在台發展共諜組織，周男近日企圖以招待旅遊、美金酬勞等方式，誘使一名外交部官員至日本交付外交機密資料，遭此名外交官舉發，檢調緊急拘提周男到案，並在昨天以周男有串證、逃亡之虞向法院聲請羈押禁見獲准。檢調正清查周男交友、資金網絡，釐清是否另有其他人士成為其策反對象。

●凍結國民黨8億資產 黨產會勝訴定讞

國民黨不滿行政院黨產會去年十一月要求永豐銀凍結國民黨帳戶、九張台支共八億多元資產處分，向法院聲請「停止執行」案，台北高等行政法院認定該處分將使國民黨有發生難以回復損害等情形，經扣除黨產會已先解凍的五千二百萬元，裁定需解凍七．四六億餘元，黨產會不服提出抗告；最高行政法院認為，黨產會已同意國民黨動支部份款項，並無發生難以回復損害且急迫等情形，昨自為裁定，改為黨產會勝訴定讞。

●乳瑪琳過期重製 遠東油脂逾863噸流入市面

食安風暴再起，很多早餐店用來塗抹吐司的乳瑪琳，竟然是採用逾期的無水奶油及回收過期的乳瑪琳製成！

(中時電子報)