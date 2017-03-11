關之琳高衩又透視裝賣睡衣 身材爆好！

關之琳拍自家睡衣廣告。（圖／翻攝新浪娛樂）

不老女神關之琳自從自爆和富商陳泰銘離婚後，她生活過得自在，且專注在自創品牌上，最近她更投資千萬推出睡衣品牌，甚至親自當起模特兒，遠赴巴黎取景拍攝宣傳照！關之琳一套高衩睡衣，大露美腿，身材之好讓人都相當驚艷！

關之琳大秀好身材。（圖／翻攝新浪娛樂）

現年54歲的關之琳，為了自家睡衣品牌，親自充當模特兒，甚至在2度低溫的巴黎街頭取景，她一連換上幾套睡衣，包含蕾絲高衩、蕾絲透視等性感衣物，關之琳都親自演繹，更大秀美腿與酥胸。火辣身材若隱若現，讓不少粉絲看到都相當驚艷，讚關之琳儘管年屆半百，身材卻不輸新一代女星！

(中時電子報)