WBC》陸版大谷94強 尬日3局無安打
(09:05更新內文)經典賽B組賽事，中國大陸昨晚雖1比7不敵日本，但卻有亮點。有「陸版大谷」稱號的孟偉強，在4局下，大陸1比5落後時登板，用最快145公里的速球，搭配變速球，讓日本打者一籌莫展，投出3局無安打，只對田中廣輔投出保送。孟偉強直到7局下才被擊出安打，加上隊友守備失誤而掉分。
27歲右投孟偉強，昨用62球中繼4局，被敲2安，投出2三振、2保送，丟掉2分非自責。孟偉強能投能捕，也能守外野，被日本媒體稱為「中國大谷」。大谷翔平是日本「投打二刀流」選手，這次因腳傷無緣經典賽。
大陸昨派20歲甘泉先發，主投3局，被敲5安，包括小林誠司和中田翔各1記2分彈，共丟5分，吞下敗投。甘泉是大陸棒球聯賽年度的三振王。日本由武田翔太掛帥，先發3局，被敲4安，丟1分，拿下勝投。日本3連勝晉級8強，大陸B組墊底，和A組中華隊相同，下屆需從資格賽打起。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。