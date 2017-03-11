WBC》陸版大谷94強 尬日3局無安打

中國大陸經典賽國手孟偉強，能投能捕，也能守外野，被日本媒體稱為「中國大谷」。(新華社資料照)

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(09:05更新內文)經典賽B組賽事，中國大陸昨晚雖1比7不敵日本，但卻有亮點。有「陸版大谷」稱號的孟偉強，在4局下，大陸1比5落後時登板，用最快145公里的速球，搭配變速球，讓日本打者一籌莫展，投出3局無安打，只對田中廣輔投出保送。孟偉強直到7局下才被擊出安打，加上隊友守備失誤而掉分。

27歲右投孟偉強，昨用62球中繼4局，被敲2安，投出2三振、2保送，丟掉2分非自責。孟偉強能投能捕，也能守外野，被日本媒體稱為「中國大谷」。大谷翔平是日本「投打二刀流」選手，這次因腳傷無緣經典賽。

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大陸昨派20歲甘泉先發，主投3局，被敲5安，包括小林誠司和中田翔各1記2分彈，共丟5分，吞下敗投。甘泉是大陸棒球聯賽年度的三振王。日本由武田翔太掛帥，先發3局，被敲4安，丟1分，拿下勝投。日本3連勝晉級8強，大陸B組墊底，和A組中華隊相同，下屆需從資格賽打起。

(中時電子報)

20歲投手甘泉，是大陸棒球聯賽年度的三振王，昨對日本先發3局挨了2轟，丟掉5分。(美聯社)