白宮：川普將欽點高特里布領導食藥局

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白宮官員今天證實，美國總統川普打算提名保守派衛生政策專家高特里布（Scott Gottlieb）醫師率領美國食品暨藥物管理局（Food and Drug Administration）。

路透社報導，44歲的高特里布是保守派智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）的常駐研究員，也是一家大型創業投資基金的合夥人。（譯者：中央社張曉雯）1060311

(中央社)