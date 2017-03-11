胡智為美職棒大聯盟春訓 中繼未失分
美國職棒大聯盟MLB春訓賽事，效力坦帕灣光芒隊的台灣投手胡智為，今天對戰匹茲堡海盜隊中繼2局，雖被敲出2支安打並投出1次保送，但也投出2個三振無失分。
這場比賽光芒先攻，雙方1比1僵持至第7局，胡智為登板中繼。至於來自台灣獲邀參加海盜春訓的捕手張進德，這場比賽沒有上場。
由於野手失誤，以及被擊出安打和對方犧牲觸擊，胡智為面臨1出局2、3壘有人的失分危機。所幸他即時回穩，接連三振打者，有驚無險結束7局下。
8局下，胡智為再被擊出安打並投出四壞保送，加上對方又犧牲觸擊，胡智為再陷入1出局2、3壘有人的失分危機。
還好海盜下棒打者擊出中外野方向飛球，光芒外野手瓦羅納（Dayron Varona）接殺後立即回傳，封殺直奔本壘的跑者，胡智為靠雙殺躲過失分，也守住平手僵局。
9局下光芒換投，沒想到7局被胡智為三振的艾斯皮納（Edwin Espinal），卻擊出3分打點的再見全壘打，終場光芒1比4吞敗。
截至目前為止，胡智為在春訓的表現，已出賽2場共投3局，累計三振打者2人次，1次中繼成功，無失分，防禦率0。1060311
(中央社)
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