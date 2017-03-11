趙心妍挺八月肚讓座 老婦撞肚宮縮流血

趙心妍挺八月肚讓座被撞，幸好平安無恙。(圖/趙心妍臉書)

「美女書法家」趙心妍外型甜美，因懷孕身體不適出血，讓她緊急至婦產科掛急診，未料昨天搭捷運讓座時，竟被急忙找位置坐的老婦撞到肚子，結果回家才發現微微流血，這讓粉絲耳提面命要她多小心。

趙心妍婚後生活甜蜜，也即將迎接新生兒到來。(圖/本報系資料照)

趙心妍婚後生活甜蜜，也即將迎接新生兒到來。(圖/本報系資料照)

趙心妍透露昨天離開月子中心後，因為考量交通便利變搭乘捷運返家，途中見到一名上車老婦沒位置坐，加上許多人視若無睹，因此決定讓座給老婦，未料才剛緩緩起身，老婦就一屁股急忙坐下，整個人和手上東西就往她肚子撞下去，回家後肚子不僅宮縮甚至還微微出血，因此再度返回醫院打安胎點滴，雖然肚中胎兒無恙，不過手抖和心悸等副作用則讓她大嘆吃不消。

對此趙心妍也拋出議題，未來若在車上同時遇到老婦和孕婦上車，博愛座優先應該歸誰所屬?對此她提出內心想法，在「敬老尊賢」前提下絕對是老人家優先，不過有粉絲跳出來解答，「沒有誰比較優先喔，而是需要的人最優先」。

(中時電子報)