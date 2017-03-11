倫敦公共交通工具發揮博愛 不限於博愛座

特派員看世界專欄台灣近來因博愛座問題引發不少爭議，反觀在英國稱為「優先座」（Priority seat）的博愛座，同樣強調禮讓老人、孕婦及行動不便者，但似乎沒太大存在感。

台灣捷運的特殊景觀是，人潮滿滿的車廂當中，唯有深藍色「博愛座」空空蕩蕩，無人敢坐。

每當車門一開，搶進車廂的民眾一定先瞄準淺藍色一般座位，儘管近來宣導博愛座人人可坐，只要在必要時讓座即可，但真正要坐下前，仍免不了看看旁人眼色。看來正常的人，若是棄一般座位不坐而坐在博愛座上，也會遭到旁人白眼，甚至會被偷拍上傳網路公審。

搭乘公車也是如此，乘客對靠近車門的博愛座避之唯恐不及，好似坐下了就是這輛公車的「博愛值日生」，每當有人上車就要抬頭觀察一番，看看新上來的乘客是不是更有資格坐博愛座。

若不小心讓座慢了，可能還要聽到旁人譴責的「嘖嘖」聲，心理壓力不小。

經常可以看到，若有老人、孕婦上車，全車乘客會視線一致轉向博愛座，若是坐在博愛座的乘客「符合資格」，其他乘客才會有所動作，起身讓座。

當然，沒有坐在博愛座，卻主動讓位的人也不在少數，若有這種狀況，讓位者通常會獲得其他人讚譽的目光。不可諱言，台灣人對於「讓座」這件事情，是相當有意識地在做。

反觀倫敦地鐵，「優先座」是每排座位最靠近車門的位置，除了車椅背上有標示，座位上方也有小小的貼紙，但相較於台灣顯眼地用顏色區分，並沒有太過凸顯。

民眾對於優先座的觀感也如同它的命名，優先座人人可坐，但老人、孕婦及行動不便者「優先」。

由於優先座的位置最方便上、下車，在倫敦常可看到，車門一開，第一個上車的人一屁股就坐在優先座上，絲毫沒有心理負擔，也不在意他人目光，也確實沒有人會對坐在優先座的人投以多餘視線。

記者初到倫敦時，搭地鐵時選座位有些猶豫，會下意識依照在台灣的習慣避開優先座，但後來發現無此必要，開始學著堂堂正正坐在優先座上，碰到需要讓座時起身即可。1個月坐優先座的次數，恐怕比在台灣5年下來還多。

觀察英國人選擇讓座的對象，也常常不符合一般標準。

當然，和台灣一樣，小孩、孕婦、傷者、老人會被禮讓，但記者也觀察到穿著超高高跟鞋、看似疲憊的OL被讓座，提著大包小包行李的婦女被讓座等。讓位者也不限於坐在「優先座」的人，只要想讓就讓，或許才是真正的「博愛座」精神。1060311

(中央社)