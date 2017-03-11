苗縣響應植樹 發放2千株樹苗
響應植樹造林，苗栗縣政府與林務局新竹林區管理處今天在造橋鄉龍昇村農田水利會大潭工作站旁舉辦植樹節活動，現場提供桂花、茶花及含笑等樹苗共2000株讓民眾免費索取。
縣府農業處指出，106年度苗栗縣植樹節活動「植樹護林守護台灣」在造橋鄉龍昇社區農田水利會大潭工作站旁空地舉辦，活動內容有精彩熱舞表演、發票換好禮、政令宣導及重頭戲發放樹苗。
現場將提供桂花、茶花及含笑樹苗共2000株，讓民眾索取，每人限領2株，期望達到「人人種樹、家家種花、年年綠化、處處綠化」理念。
苗栗縣長徐耀昌表示，地球暖化、氣候變遷問題日益嚴重，今年又面臨缺水危機，森林是天然的蓄水庫，也扮演保護大地的重要角色，希望透過活動宣導護樹造林的觀念，也鼓勵鄉親踴躍參與，美化自己家園，也為環境友善盡一份心力，為下一代打造美好生活環境。
農業處指出，根據統計，105年度苗栗縣獎勵輔導造林面積高達736公頃，發放獎輔造林數量也接近4萬株，顯見苗栗在推動保育森林有顯著成效。
林務局新竹林區管理處長張鐵柱表示，森林具有淨化空氣、蓄水保土、調節氣候、防風固沙、平衡生態等諸多功能，林務局為推廣植樹造林，將最適合種樹的3月訂為植樹月，希望民眾一起種樹，共同攜手護樹造林，讓地球上森林資源生生不息、永續發展。1060311
(中央社)
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