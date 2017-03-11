退役中將羅吉源：薩德不可能擺在台灣

載運「薩德」發射架與部分相關裝備的卡車6日晚抵達位於韓國京畿道的烏山空軍基地。（圖/美聯社）

美國在韓國部署薩德系統，引發中韓緊張形勢；外界關注，台灣是否也會引進薩德。退役陸軍中將羅吉源表示，台灣若部署薩德，擺明是對著中國大陸，自然會挑起台海危機，激怒中國大陸，台灣不能犯了戰術與戰略的錯誤。

羅吉源接受港媒中評社訪問表示，韓國部署薩德系統（Terminal High Altitude Area Defense，THAAD）目的是防禦北韓，但薩德監視能力，可能會提供一些追蹤數據給美國，削弱中國對美的作戰能力，因此中國不能忍受。

而台灣若引進薩德，就擺明是對準中國，自然會激怒中國大陸，挑起台海危機，台灣不能犯了戰術與戰略的錯誤。

羅吉源認為，處理台海問題，先決條件還是政治層面，最好方法是蔡政府宣布九二共識，可以避免不必要的軍事衝突。事實上，美方最終還是會承認一中，中方對美貿易也退讓一步，中美關係若是彼此非常尊重，「蔡英文沒有戲好唱」。

(中時電子報)