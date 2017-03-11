欲購F-35戰機？美專家：台灣買不起
面對北韓不斷試射飛彈，南韓為保安全，部署薩德飛彈系統已箭在弦上。台灣國防也再次引發討論，有傳言美國打算也在台部署薩德，台灣將購入210架F-35戰機等武器。但美國專家坦言，以台灣現在的國防預算，買不起這麼昂貴的戰機。
最近關於台灣部署薩德、購買F-35的聲音時有所聞。日前《環球時報》報導，原解放軍南京軍區副司令員王洪光受訪時表示，美國在台部署薩德系統之日，就是中國解放台灣之時。不光是薩德，任何進攻性武器都一樣，例如F-35戰機，「它敢在台灣落地？中國的航母未來也應該去台灣東岸，讓台灣人民看一看…。」
根據《中評社》報導，美國軍事智庫CNA高級研究員麥德偉（Michael McDevitt）表示，與其問川普執政，台灣購買F-35戰機是否可行的選項？應該要問的是，台灣能否支付得起那種飛機？
目前，一般F-35戰機每架平均成本接近1.8億美元(約新台幣55億元)，麥德偉認為，不明顯增加軍事預算的話，台灣買不起這種戰機，因為台灣許多國防開支要用於募兵制。根據美國的經驗，全面募兵制的人員費用是很大的，非常昂貴。
而2017年台灣國防預算，「人員維持、作業維持、軍事投資」加總僅約103億美元。曾擔任我參謀本部某武器系統建案主管的軍事專家周宇平日前受訪表示，才剛將F-16提升為F-16V，怎麼可能再花大錢？
且連許多原本參加F-35開發的國家都因高昂的價格想打退堂鼓，台灣現在又想自力研發潛艦、隱形戰機、高級教練機、飛彈防禦系統、新型裝甲車，但台灣國防預算有增加嗎？許多高額軍售的分期付款都還沒繳完呢。
周宇平也認為就算美國願意賣，台灣有必要此時作出如此巨額的採購嗎？再過20年，恐怕就是無人機的天下。
(中時電子報)
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