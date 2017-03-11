北部降雨趨緩 14日又有新鋒面

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今天鋒面逐漸遠離，北部、東北部連續多日降雨終於趨緩；不過，中央氣象局預報，14日又有一波鋒面通過，北部、東北部天氣再轉不穩定。

氣象局說，今明兩天鋒面逐漸遠離，降雨明顯趨緩，除東半部短暫雨，北部及中南部山區局部短暫雨外，其他地區都是好天氣。

氣象局預報，13日全台大多是多雲到晴，只有北部山區及東半部有局部短暫雨，14日鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部天氣稍轉涼。

15日、16日東北季風及華南雲雨區東移影響，北部、東半部天氣又不穩定，降雨機率提高，中部及南部山區也會有局部短暫雨，其他地區雲量增多，17日降雨才緩和。1060311

(中央社)