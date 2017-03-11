想成功 先拋開這7種思維

任何人都想成功，不僅僅是職場上，甚至於家庭、人際關係上都想有所收穫。 (達志影像/shutterstock提供)

任何人都想成功，不僅僅是職場上，甚至於家庭、人際關係上都想有所收穫，而如果避免了以下的七種思維習慣，那你將離成功更近一步，從現在開始，改變你的思維習慣吧。

1.常抱怨這不公平那不公平的

學會接受生活中的不公平，面對現實，這世界大多數人考慮的都是自己的利益，沒人會一直想著如何和合作夥伴雙贏，請試著理解這一點，或許前頭的道路將豁然開朗。

2.望而卻步 裹足不前

綜觀成功者遭遇挫折時，他們通常不會畏懼失敗，而且是面對挑戰，因此我們應該考慮的問題不是負面情緒，而是「我怎麼才能解決問題」。

3.怕失敗 屢敗卻屢卻

失敗不可怕，經驗也彌足珍貴，所以不要將自己淹沒在過去的陰影中，告訴自己，下一次會更好，然後帶著嶄新的心態邁步向前。

4.謹守分內 恪守己任

雖然恪守本分的觀念沒有錯，但這句話對於成功者來說可是大忌，因為他們知道，成功是一個描述群體的詞語，沒有人可以阻止其他人的奮鬥，團隊合作對於成功人士的重要性不言而喻。

5.遇事先說「不知道」 一問三不知

遇事先說不知道，就代表你放棄了一個學習新知識的機會，成功、聰明人很少說這句話，因為他們知道，一旦向「不知道」妥協，就相當於流放了自己的大腦。

6.墨守成規 故步自封

成功者會尋求所有的可能性然後物盡其用，事情總有轉圜的餘地，如果你告訴自己你別無選擇的話，你就已經是在向現實投降了，承認自己輸給了現實，離失敗也就不遠了。

7.人後品頭論足 說三道四

這種行為會反應自己的真實看法，還會冒著風險，因此如果真的認為是別人出了問題，需要檢討，也應該用圓滑的方式，而不是直呼其痛。

(中時電子報)