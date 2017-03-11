小甜甜布蘭妮 投籃奇準無比

美國知名歌手小甜甜布蘭妮除了在舞台上熱力四射，來到籃球場上，她的準頭也像她的美好身材一般，頗有看頭。

布蘭妮（Britney Spears）在自己的IG專屬頁面，掛載長度約30秒的短片，她穿著運動型的胸罩與熱褲，腳踩球鞋，持球與友人對著籃框比準。

小甜甜第1球就是空心，她非常興奮振臂高呼，隨後2球中的，都是靠著打板與擦板，不過她不計較球怎麼投進的，只要中了一律高舉雙手替自己的表現喝采。

隨後也仿效美國職籃NBA球員胯下傳球，起初不太順，球卡到大腿內側，之後一番練習，動作順暢多了。

要說與NBA的淵源，布蘭妮也是有段過往的，原來洛杉磯湖人隊的教頭華爾頓（Luke Walton），當年效力湖人打前鋒時，與她算是一對戀人，雖然男方203公分、女方163公分，但當時看對眼，身高便不是問題。

不曉得布蘭妮這回拍攝短片前，有沒有經華爾頓調教過。1060311

(中央社)