南韓下一步 美專家：新總統應重建信任

南韓總統朴槿惠下台，南韓政局下步如何走受國際關注。紐約外交關係協會（CFR）美韓政策計畫主任史奈德分析，南韓必須盡速選出新總統，結束政治真空，當務之急是重建信任。

就在金正男遭暗殺，北韓頻頻發射飛彈，加上美在南韓部署「終端高空防衛系統」（THAAD，俗稱薩德），南韓憲法法庭通過彈劾朴槿惠後，朝鮮半島局勢益趨複雜。

史奈德（Scott Snyder）撰文評論，南韓依法必須在60天內（可能是5月9日）舉行總統大選，選出新總統。壓縮的競選期程及提前大選，希望讓南韓能夠盡速回到政治常態。

史奈德說，南韓目前兩黨政治兩極化、涇渭分明。民眾對朴槿惠所屬的保守派自由韓國黨支持度消退，一度可能取而代之的前聯合國秘書長潘基文早已出局，在野黨共同民主黨的支持度則竄升到4成。

曾是前總統盧武鉉的大臣、2012年總統大選輸給朴槿惠的文在寅（Moon Jae-in），目前聲勢最被看好，另外還有忠清南道知事安熙正（Ahn Hee-jung）及城南市市長李在明（Lee Jae-myung）2位角逐者。

史奈德指出，跡象顯示，這3位總統候選人，誰能獲得共同民主黨黨內初選勝利，即可贏得總統選舉，前進青瓦台。

不過，史奈德認為，文在寅的過往將在黨內引發挑戰，共同民主黨目前最大問題是任何1位參選人要能盡速整合黨內、團結一致、動員對外。而國民之黨前黨魁安哲秀（Ahn Chul-soo）也是可能人選之一。

史奈德也說，若共同民主黨獲勝，未來的外交政策走向將是焦點。他們都強調對美關係的重要性，而共同民主黨主張與北韓重啟對話，加強南北韓經濟合作，因應區域強權興起。對內則著重收入不平等及財閥特權問題，最重要的是，如何讓政權交接順利、有效率。

這位北韓問題專家直指，新總統宣誓就職後將面對內閣還未能即時到位問題，國會也無任何1黨掌握多數，而首務將是如何重建南韓人民對國家領導人的信任。1060311

(中央社)