少婦公園廁所輕生 警員即刻救援
「救人如救火、急急如律令！」突如其來的緊急通報協尋，1位少婦意圖於都會公園廁所輕生，有限的線索找出正確的位置，宛如電影《即刻救援》情節，在有限的時間內拯救寶貴生命，永福所副所長林俊祺、警員廖佑偉研判正確地點，成功讓少婦於鬼門關前止步。
警方指出，友人接獲28歲的李姓少婦意圖輕生簡訊，僅知道位置是在都會公園廁所內，但公園內共有5處公用廁所，員警研判最有可能位置為旅客服務中心旁公廁；警方果然在該處發現少婦，立即通報119救護送往臺中榮民總醫院救治，成功救回少婦一命。
李姓少婦家屬表示，少婦因與家人發生爭吵，才一時想不開，目前狀況穩定無生命危險。
警方呼籲，自殺不能解決問題，多想兩分鐘，世界可以不同，可以撥打生命線1995專線0800-788-995，自殺防治中心24小時免費為您服務。
(中時)
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