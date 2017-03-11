快給旅伴看！拍照前必知8點基礎技巧
現代人出遊必拍美照，紀錄下每趟旅程的眼前美景，但有些人用手機拍出來的照片非常完美，有些人卻拍出的效果很差。美感不只是天生，也是得靠訓練，全球旅遊搜尋網站Skyscanner就整理出8點必知拍照基礎技巧，學會這幾招，邁向拍大片旅途。
1. 保持穩定性
手機重量較輕，拍照過程較易抖動，因此拍照時一定得保持手機的穩定，盡量雙手持手機，在拍照時停留數秒，不要按下快門就立即拿開手機，另外，按快門時力道也一定要輕。
2. 九宮格構圖
如果對取景不熟悉的新手，可開啟相機九宮格構圖或目測，把畫面分成九區塊，兩直兩橫的垂直及水平線當中有4個交錯點，把主體安排四個交錯點上，最易吸引目光。
3. 避免使用數碼變焦
手機直接zoom in/out使用數碼變焦雖然讓拍攝的景物放大，但它的畫質清晰度也隨之下降；所以，最好是移動腳步來尋找最佳取景位置，而不是數碼變焦。
4. 應用各種拍照模式
手機拍照功能愈趨多元，集結美顏、全景、夜景、手動、HDR等等，懂得如何套用這些模式絕對能一秒讓照片加分。
5. 學會正確使用HDR模式
使用HDR模式，過亮的部分得到緩解、過暗的部分亮度提升，畫質又沒有受到影響，獲得更均衡的曝光效果，改善照片中過於明亮或是昏暗的部分。
6. 注意鏡頭光暈
適當的光線能替照片增色不少，多一分過曝、少一分幽暗。若在鏡頭逆光的情況下，可以把手在鏡頭周圍圍成杯狀，自制一個鏡頭遮光罩；當光源恰好出現在畫面邊緣時，光暈數量就會減少甚至有可能全部消除。
7. 隨身攜帶一個三腳架
三腳架的作用是增加拍照的穩定性，特別是在夜間拍攝時，能夠獲得更穩定的效果，能獲得更穩定、清晰的照片效果，同時也增強延時攝影等功能的易用性。
8. 使用後期圖像處理APP
如果想要增強照片的效果，手機擁有大量不同側重點、風格的後期圖像處理APP，可以剪裁、銳化、調整對比度，或是添加某種濾鏡爲照片增色。
(中時電子報)
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