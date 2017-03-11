NBA》你不夠格！歐尼爾重砲回擊杜蘭特

歐尼爾公開嘲諷杜蘭特還沒拿過總冠軍，就不該跟他回嗆什麼。(美聯社資料照)

雖跟勇士替補中鋒麥基之間的恩怨暫時告一段落，「俠客」歐尼爾卻沒打算放過一直在維護隊友的杜蘭特，「杜蘭特不能那樣跟我講話，他或許認為他可以，但他還沒進入奪冠俱樂部，所以我發推告誡他，管好你自己的事！」

歐尼爾會如此不滿杜蘭特，起因是先前為了維護麥基，杜蘭特公開嘲諷歐尼爾太幼稚，更認為他打球沒有任何技巧，還是1個爛透了的罰球者，面對這些嘲諷，歐尼爾當然會以杜蘭特還沒拿過總冠軍作為回擊的主要武器。

「詹姆斯可以隨便怎麼說我，因為他拿過很多次總冠軍，」歐尼爾說，「但當1個沒有奪冠的人說出那些話，我不禁想問，他怎麼知道？他說的話大部分沒有意義，我唯一承認的是他說我太強壯，那是我能做到的事，我才不去跳投！」

歐尼爾甚至嘲笑杜蘭特太敏感了，且強調自己當球員時，絕對不敢跟傳奇球星回嘴，「賈霸與張伯倫從沒說過什麼支持我的話，甚至賈霸還在報紙上說我沒拿過冠軍，但我沒回應，我忍了下來，可是現在很多年輕人，一說他們就只會哭。」

(中時電子報)