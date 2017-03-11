蔡英文赴李元簇靈前上香致哀

總統蔡英文今天上午到前副總統李元簇靈前致哀，全程停留僅5分鐘。(江詩筑攝)

總統蔡英文今天上午8點半到頭份市前副總統李元簇寓所的靈堂上香致哀，不過她來去匆匆，全程只停留5分鐘即驅車離開，並未對外發言。前副總統寓所總管、海巡署桃園機動查緝隊長陳進丁稍後受訪時表示，蔡總統上香後向家屬致意，同時也強調如果家屬有任何需要，總統府將全力協助，這份心意，家屬也表示感謝。

截至近日已有副總統的多位民間友人到李的靈前上香，陳進丁表示，民眾如果想緬懷副總統，李家也歡迎、不會拒絕，一如李元簇生前親民低調的風格。

(中時)