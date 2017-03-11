出櫃暮光女剃頭 新片狂露點太猛

克莉絲汀史都華剃了超短男生頭！（圖／達志影像）

電影《暮光之城》女星克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）自從出櫃坦承同性戀身分後，她對自己的性向與穿著也越來越有想法，近日更是把一頭長髮剃成男生頭，忙著宣傳新片《Personal Shopper》，她在新片中更有大尺度突破，上演各種露點畫面。

克莉絲汀史都華在新片狂露點。（圖／翻攝The Sun）

克莉絲汀史都華在《Personal Shopper》中飾演名人的私人採購員，經常得去試穿各種衣服，也因此在換裝過程中，她毫不掩飾的露點，讓人見識到她的大膽。不過同一時間，該片又說著她能與死人溝通的能力，是部混和靈異與謀殺元素的驚悚片。

有趣的是，該片是由張曼玉的前夫Olivier Assayas執導，儘管作品很有話題性，但先前在坎城影展上映時，評價卻普普通通，稱不算大作品。

(中時電子報)