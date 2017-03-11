MLB》胡智為好讚 大展K功解危

胡智為在大聯盟熱身賽，累積投5局，自責分率仍是完美的0。(本報資料照)

台灣旅美光芒隊投手胡智為，今在大聯盟熱身賽7局下中繼登板，投2局，被敲2安、1保送，無失分。特別的是7局下，1比1時上場，首棒打者因游擊手失誤上壘，下棒打者敲安，加上海盜觸擊推進，變成二、三壘有人，此時胡智為大展K功，連續三振下面兩位打者，沒有失分。今年熱身賽，共出賽3場投5局，自責分率仍是完美的0。

(中時電子報)