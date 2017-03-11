杜絕黑心！食品業不能公開的10項秘密
食安總不安！日前再度爆出黑心食品，不肖廠商使用工業級石灰製作冬瓜糖及冬瓜條，流入連鎖飲料店危害民眾生命安全，而黑心食品猖獗，還有什麼可以吃？民眾又該如何預防？根據國外網站《Readers Digest》整理食品業中常見的「10大秘密」杜絕黑心食品。
1.特級初榨橄欖油只是噱頭
雖然有研究顯示，橄欖油有助於降低血脂、預防心血管疾病等，但美國加州大學橄欖油中心教授Dan Flynn調查發現，現今市售約有70%的橄欖油並不符合特級初榨的標準。
2.別輕易相信餅乾是健康的
餅乾中含有精製穀物、鹽、糖、脂肪，常吃會引起肥胖危害健康，且添加的防腐劑能夠使它擺在架上好幾年都不壞。
3.「高纖」可能是假的
美國食品學專家Robert J. Davis表示，麥芽糊精或菊苣根能製造出「高纖」的假象，而有添加這些物質的食物可能引起腹脹等腸胃問題。
4.「純天然」可能只是誤導
有些熟食製品會標上「純天然」或「不添加防腐劑」的標語，這或許可讓你在購買時感到安心，不過，事實卻是可能只是想誤導消費者；根據美國愛荷華州立大學的肉類科學教授Joseph Sebranek指出，內容標註有「芹菜粉」或「活性菌培養物」等，皆可自然合成為亞硝酸鈉作為防腐作用，因此並不建議民眾長期食用。
5.標榜「有機」但不一定健康
美國伊利諾伊大學香檳分校食安專家Bruce Chassy表示，雖然有機食品號稱杜絕農藥、化肥、除草劑等，且對土壤、空氣與水的環境要求高，但事實上，依照目前的技術是否達到有機標準卻是難以檢測。
6.利用「化名」降低含糖量
美國哈佛大學公共衛生學系營養系主任Walter Willett說，眾多的加工食品中添加的龍舌蘭蜜、濃縮水果汁或玉米糖漿等，利用化名以替代糖分，製造產品中不含糖或少糖的假象。
7.加工食品「鹽」無所不在
高濃度的鹽能夠抑制細菌生長，並具有提鮮與掩蓋加工食品原有異味等作用，因此請消費者購買前務必仔細查看食品標示。
8.任何食品都含未標示成分
美國公共利益中心主任Michael Jacobson指出，研究顯示，大多數的食品中都含有微量的農藥，而食品包裝就可能是個隱憂，例如塑膠包裝的BPA，因此建議民眾常吃加工食品。
9.合成甜味劑會使人變胖
一般作為代糖的甜味劑「阿斯巴甜」(Aspartame)， 是一種非碳水化合物類的人造甜味劑，它會讓人食慾大開，反而會讓你吃下更多熱量。
10.加工食品色香味俱全 刺激民眾購買慾
看起來誘人的食品，其實大部分都是靠著化學添加物所製成，因此建議消費者在家自製，不僅能控制糖、油、鹽的添加量，也能掌握衛生環境，吃得安心又健康。
(中時電子報)
文章來源：《Reader's Digest》
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