老爸嚴肅受訪 萌娃亂入超吸睛

全世界都在關注南韓總統朴槿惠彈劾案，政治學系教授凱利（Robert Kelly）接受英國廣播公司（BBC）連線專訪，但他的一對兒女卻先後亂入，搶走鎂光燈焦點。

連線直播常會發生不受控的搞笑事件，這正是10日發生在凱利身上的事情。

凱利任教於釜山國立大學政治學系，當時他穿著西裝，所在之處可能是自家書房兼臥房，正在嚴肅解析朴槿惠彈劾案。但突然房門打開，一名身穿黃色上衣、黑長褲的小女娃搖搖擺擺現身。

小女娃跳著舞走到爸爸身邊，看到這一幕的BBC棚內主播有些忍俊不住，但仍繼續訪問。

凱利顯然也發現了不速之客，他直視鏡頭，但伸出左手臂試圖擋著女兒，輕輕把她往後推。但在這時，門口又來了個坐著學步車的小嬰兒。

緊接著登場的是凱利一臉驚慌的妻子，她以滑壘姿態衝進房間，趕緊把兩個小搗蛋拉出去。兩人一邊被拉出門，還一邊不依地掙扎抗議。小女娃用韓文喊著「媽媽，為什麼？」最後甚至是倒在地上被拖出門去。

凱利也終於無法保持撲克臉，一臉無奈地替兒女亂入致歉，並繼續解析，但背景仍可聽到孩童咿呀聲。

這段影片迅速在網路上瘋傳，有網友說，「這真是太棒了，每個專訪都應該有這種橋段。」還有人覺得凱利太嚴肅了，應該乾脆抱著女兒受訪。

還有網友大膽猜測，凱利沒有起身親自把兒女帶出房的原因，是「他下半身沒穿褲子。」

亞洲新聞台主播Steve Lai則推文說，「必須說我有點失望，凱利，你以前接受我們訪問時為何從來沒發生過這種事呢。你的家人太可愛了。」

採訪凱利的BBC主持人梅南德茲（James Menendez）推文坦承，他當時「很難保持嚴肅」，他也說要感謝凱利讓節目能繼續下去，期待凱利很快再次受訪，「不論有沒有和你可愛的家人一起。」1060311

(中央社)