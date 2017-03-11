吳德榮：天氣好轉 13日傍晚起變天

氣象專家吳德榮表示，今、明兩天天氣好轉，各地氣溫逐漸回升，13日傍晚冷空氣開始南下，北台灣天氣逐漸轉變，有局部雨、氣溫下降。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」表示，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天白天起華南雲雨離開，殘留的雲系逐漸消散，天氣好轉，各地氣溫逐漸回升；北台灣轉為多雲、中南部多雲時晴、東半部仍有局部短暫雨。

明(12)日至下週一(13日)傍晚，台灣附近盛行東風逐漸轉東南風，天氣穩定，氣溫繼續回升，白天溫暖舒適、早晚稍涼。明日清晨至上午，北部雲量稍多；明日下午起至下週一傍晚，水氣減少，西半部為多雲時晴；僅東半部迎風面有零星短暫雨的機率。

最新模式模擬顯示，下週一(13日)傍晚冷空氣開始南下，北台灣天氣逐漸轉變，有局部雨、氣溫下降。下週二至週四(14至16日)受冷空氣影響，北台灣「乍暖還寒」，北台灣高溫與前一天(13日)相比，變化幅度很大、將近10度。

下週二、三北台灣空曠地區的最低氣溫，將降至12、13度，台北市約在14度，中南部及花東氣溫也會下降，幅度比較小；下週四小幅回升。下週二(14日)與下週四(16日)水氣較多，北台灣降雨明顯，中部山區及花東有局部短暫雨，下週三(15日)水氣減少、北部及東半部仍有局部短暫雨的機率。

下週五、六(17日、18日)冷空氣逐漸減弱，天氣略好轉、氣溫稍回升。吳德榮並指出，由於春天天氣變化快速，模式的模擬運算，愈到後期，不確定性愈高，需持續觀察。1060311

(中央社)