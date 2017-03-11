311廢核大遊行 環團盼民眾敲響台北街頭

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一年一度的廢核大遊行今天下午2時登場，今年除了台北之外，還有高雄及台東場。全國廢核行動平台說，台北場部分希望民眾可以自行攜帶器具，敲響台北街頭，「提醒台北人，核電廠離我們不遠」。

今年全國廢核大遊行主要訴求，除要求政府執行2025年非核家園行動，積極將核電除役、核廢處置、能源轉型納入政策之中，還要加入急需解決的低碳空汙議題，要求政府應加快腳步，提出廢核政策的具體規劃與時程。

根據主辦單位的規劃，下午2時將從凱道出發，接著延公園路、襄陽路、重慶南路、衡陽路、中華路、漢口街、館前路、忠孝西路、公園路、青島東路、中山南路後回到凱道，遊行路線全長3.8公里， 預計走1個半小時。

全國廢核行動平台說，今天的廢核遊行，將由主婦聯盟合作社組成的「媽媽大鼓」領軍，用鼓聲帶領遊行前進。號召參與的朋友們共同攜帶器具、敲響台北街頭，讓反核之聲傳入街頭巷尾，提醒台北人，核電廠離我們不遠。

廢核平台指出，今天表演部分將會邀請金曲入圍歌手黃瑋傑、饒舌雙人組合「夜貓組」，跟台灣獨立原住民歌手巴奈登台演出，導演柯一正也將帶來能源轉型情境行動劇「小叮噹vs耗電怪獸大對決！」。

除此之外，凱道也將擺上巨型NO NUKES裝置藝術，用大字面對總統府。民眾可以拍照打卡上傳，在晚會最後，與會全體民眾一同與「NO NUKES」合照，展現建立非核家園的決心，提醒執政者勿忘廢核承諾。

廢核遊行除台北場，高雄和台東也同步舉行。高雄場「廢核反空污遊行」下午2時30分在高雄市勞工公園廣場集合出發。台東場「疼惜台東好生活 反核廢遊行x廢人活化市集」下午2時在台東市鐵花行人徒步區舉行。 1060311

(中央社)