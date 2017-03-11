張正傑音樂會 樂器脫衣秀將成焦點
大提琴家張正傑親子音樂會「弦樂管樂大PK」今晚7時30分在新竹市文化局演藝廳舉行，現場將上演「樂器脫衣秀」，透過趣味遊戲，讓孩子更容易認識古典音樂。
新竹市文化局表示，張正傑突發奇想，規劃舉辦「弦樂管樂大PK」音樂會，並打趣說，這是孩子的音樂會，在演奏過程中，由樂器逐漸「脫衣」，看誰到最後還能演奏優美旋律就勝出，由現場大小朋友投下神聖1票。
文化局指出，活動當天會有鋼琴伴奏，由包括弦樂、管樂展開競賽，例如單簧管先吹奏一段樂章，再由對手大提琴彈奏一段，接著，雙方開始陸續讓樂器「脫衣」，單簧管身一段段被卸下、大提琴的弦也一條條被拆下，直到最後單簧管剩下一小截、大提琴也剩下一根弦，雙方仍能演奏悅耳樂曲，看誰能撐到最後，過程刺激又有趣。
張正傑表示，「弦樂管樂大PK」音樂會中，小朋友們將跟著音樂家叔叔阿姨們，透過遊戲，以最輕鬆愉快的方式，認識古典音樂及各種管弦樂器，此外，還可同步聆賞到九位國內頂尖音樂家優質演出。
新竹市文化局表示，「弦樂管樂大PK」音樂會，集結9位國內知名音樂家，包含大提琴家張正傑、鋼琴家沈玫伶，小提琴家梁茜雯、許淑婷，中提琴家徐曉虹，長笛家游雅慧，豎笛家朱玫玲，小號家鄧詩屏與長號家宋光清。1060311
(中央社)
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