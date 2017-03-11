AirAsia跨年早鳥票 台菲單程未稅388
今年第一季還沒過完，廉價航空亞洲航空(AirAsia)已推出包括跨年在內早鳥票，台灣到菲律賓，單程未稅最低才新台幣388元，到澳洲單程未稅最低只要2488元，13日零時起開訂。
AirAsia這項早鳥優惠搶票時間，從13日零時至19日，可用超值早鳥優惠價格預訂9月1日至2018年6月5日出發的機票，跨年用得到。
早鳥優惠包括，台灣到菲律賓宿霧、馬尼拉，單程未稅388起，到沙巴單程未稅888元起，台北與高雄直飛吉隆坡單程未稅都是1288元起。
除了直飛航班，民眾也可利用AirAsia經由吉隆坡轉機至澳洲雪梨、墨爾本，單程未稅最低2488元起。1060311
(中央社)
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