科學家算出 日本人將在3766年8月16日滅絕

科學家算出日本人將在3766年8月16日滅絕。(美聯社)

過去二十五年來，日本的生育率一直在降低，而社會日益走向老齡化，日本人有一天將會滅絕？根據日本東北大學的研究結論，3766年8月16日日本的人口將縮減到只有1個人。

日本家庭計劃協會（Japan Family Planning Association）去年的調查顯示，18歲至49歲的人當中，有49.3%在過去一個月無性生活。對比兩年前，比例也才只有接近10%。男、女性表示，工作太累，沒有太多生活時間，因此對性行為的興趣消退。

根據《華爾街見聞》報導，東北大學的「末日之鐘」由經濟學家吉田浩和石垣政裕根據2014年和2015年的生育率開發出來的。在2014年4月，日本兒童人口為1,632萬，2015年已降至1,617萬，下降了15.3萬，估計現時已跌穿1,600萬關口，未來只會愈跌愈多。所以，在1,750年後，日本將只剩下1人！確實日子為3766年8月16日。

網友留言「作死的人類撐不到那一天的，早團滅了」、「我可能看不到那天了。哎。能看到的同學請記得給我燒紙告訴我！」、「估計人類比日本人滅絕得更早」、「這種算法就別拿出來炫了，娛樂成分比較高，這個文章應該放在娛樂版」

我國內政部9日公布統計數據顯示，台灣人口老化指數在今年2月首度破百，達到100.18，意味老年人口首度超過幼年人口。推估，老年人口佔總人口比率將於明年超過14％，台灣將進入高齡社會，再過10年恐再超過20％，相當於每5人就有1名老人，屆時台灣將與日本相同，成為超高齡社會的一員。

(中時電子報)