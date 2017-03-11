中市105年道安成效豐碩

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台中市政府持續推動道路安全，已完成109處學校周邊路口行穿線改善(綠斑馬)；全市有18個區優先推動鄰里交通環境改善，劃設約50處標線型人行道；還有試辦劃設分流式標線、推動公車進大專校園等專案，建構安全舒適的人本道路環境。交通部對市府的努力與豐碩的成果表示肯定。交通局長王義川則強調市府將持續推動道安改善措施，在今年度創造更亮眼的成績。

交通部為了解台中市執行道安業務成果，昨日來到台中市政府視察考核，由擔任台中市道安會報執行秘書的交通局王局長帶領市府團隊出席歡迎。

王義川表示，台中市以交通部推動的交通安全目標「降低事故死亡人數」為策進重點，進行易肇事路口交通安全改善，試辦劃設分流式標線，並推動公車進大專院校校園專案，目前已有9條市區公車調整行駛至4所大專校園內，對於大專年輕族群機車事故防制成效卓著。其中，中台科大交通事故降低51%，成效最佳。

在社區鄰里方面，市府去年度在「一區一里鄰」的基礎下，結合居民力量，達成全市18個區優先推動鄰里交通環境改善計畫，全面啟動改善道路路障、路面平整與行人空間改善，完成約50處標線型人行道，總長度9,379.8公尺。未來更將在由下而上的模式中，進一步配合交通部推動「交通寧靜區」政策，打造台中市成為第一個建構安全舒適人本道路環境的城市。

在高風險道路事故預防方面，王局長說明，台中市針對市區高風險道路計算「危險當量」，擇定十大易肇事路口，進行交通工程改善與警方勤務安排，而有別於事後再檢討易肇事路段(口)。此外，市府也因地制宜調整路口交通工程設施，改善機車騎士安全，劃設分流標線，避免車流交織衝突。

王義川指出，在多項預防事故的措施並進之下，台中市105年A1類死亡交通事故人數比104年減少15%，A1加A2類交通事故傷亡人數較104年減少4.56%，A1交通事故件數在六都中下降比例最大。

王義川也分享台中市推動交通改善的創新做法，除陸續完成學校及商圈周邊路口的綠斑馬劃設，也推出跳蛙式的幹線公車路線、整合路況資訊的智慧交通APP、秘密客公車服務評鑑、交通維持計畫資訊系統、機車大數據管理，並結合E-tag車流大數據調整車道配置，改善塞車幅度達8.4%。

台中市的交通計畫也榮獲多項第一，包括公車搭乘人口成長8%，為六都第一、台中市電動公車數量全國最多。鄰里交通改善計畫更榮獲交通部「道安創新貢獻獎-交通工程組」第一名殊榮。

(中時)