國泰航空老總國家音樂廳 歌劇腔唱梅花

國泰航空台灣暨韓國區總經理楊偉添2月25日首次在國家音樂廳舉辦個人演唱會，開場曲是「梅花」，很特別的是楊偉添用歌劇的唱腔演唱，十足的肺活量，令人大開眼界。中央社記者汪淑芬攝 106年3月11日

國泰航空台灣暨韓國區總經理楊偉添2月25日首次在國家音樂廳舉辦個人演唱會，開場曲是「梅花」，很特別的是楊偉添用歌劇的唱腔演唱，十足的肺活量，令人大開眼界。

楊偉添天生有付好歌喉，因母親會唱廣東大戲，從小就喜歡跟著母親哼唱，中學時唸教會學校，他加入合唱團，多半唱聖歌。

唱歌早已成為楊偉添生活中的一部分，40歲時還親自向上海音樂學院的教授學唱歌劇，在專業的指導下，楊偉添的歌路邁向更高境界。楊偉添在國家音樂廳的演唱會是為感謝朋友，因國家音樂廳規定一定要售票，楊偉添就以新台幣100元做為訂價，但約300位出席音樂會的聽眾，幾乎都是拿著贈票進場。

楊偉添說，他在國泰航空30多年，曾派到許多國家工作，到每個地方，他都喜歡跟不同國家的人互動，用音樂跟朋友打招呼。

不少台灣業界朋友都聽聞楊偉添很會唱歌，但沒機會聆聽，2月25日，很多人帶著期待心出席演唱會。

「梅花、梅花滿天下，愈冷它愈開花」，當楊偉添用歌劇唱腔唱出這首70年代、鼓舞人心的台灣流行歌時，讓人驚訝用歌劇方式唱流行歌也能這麼好聽。

當楊偉添續用中氣十足的肺活量，唱出民謠「茉莉花」、「在銀色月光下」及電影「真善美」、「窈窕淑女」主題曲時，果然讓讓台下的朋友們大開眼界。楊偉添也稱讚國家音廳的設計，他說，國家音樂廳已30歲，但台上的聲音可傳到各角落，非常棒。

除了自娛娛人，楊偉添曾用他的歌聲為許多公益團體募款；例如，在2013年為香港歌劇院籌款的音樂會演出，身為香港大學校友，2014年也在香港大學募款音樂會中高歌。1060311

(中央社)