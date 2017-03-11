國泰航空老總國家音樂廳 歌劇腔唱梅花
國泰航空台灣暨韓國區總經理楊偉添2月25日首次在國家音樂廳舉辦個人演唱會，開場曲是「梅花」，很特別的是楊偉添用歌劇的唱腔演唱，十足的肺活量，令人大開眼界。
楊偉添天生有付好歌喉，因母親會唱廣東大戲，從小就喜歡跟著母親哼唱，中學時唸教會學校，他加入合唱團，多半唱聖歌。
唱歌早已成為楊偉添生活中的一部分，40歲時還親自向上海音樂學院的教授學唱歌劇，在專業的指導下，楊偉添的歌路邁向更高境界。楊偉添在國家音樂廳的演唱會是為感謝朋友，因國家音樂廳規定一定要售票，楊偉添就以新台幣100元做為訂價，但約300位出席音樂會的聽眾，幾乎都是拿著贈票進場。
楊偉添說，他在國泰航空30多年，曾派到許多國家工作，到每個地方，他都喜歡跟不同國家的人互動，用音樂跟朋友打招呼。
不少台灣業界朋友都聽聞楊偉添很會唱歌，但沒機會聆聽，2月25日，很多人帶著期待心出席演唱會。
「梅花、梅花滿天下，愈冷它愈開花」，當楊偉添用歌劇唱腔唱出這首70年代、鼓舞人心的台灣流行歌時，讓人驚訝用歌劇方式唱流行歌也能這麼好聽。
當楊偉添續用中氣十足的肺活量，唱出民謠「茉莉花」、「在銀色月光下」及電影「真善美」、「窈窕淑女」主題曲時，果然讓讓台下的朋友們大開眼界。楊偉添也稱讚國家音廳的設計，他說，國家音樂廳已30歲，但台上的聲音可傳到各角落，非常棒。
除了自娛娛人，楊偉添曾用他的歌聲為許多公益團體募款；例如，在2013年為香港歌劇院籌款的音樂會演出，身為香港大學校友，2014年也在香港大學募款音樂會中高歌。1060311
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。