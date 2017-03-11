NBA》騎士補強敲定？桑德斯有望下周加盟

桑德斯向來以難搞著稱，如果騎士真要簽他，接下來的麻煩多了。(美聯社資料照)

才剛面臨波格特小腿骨折整季報銷的騎士，隨即找到最新的補強目標了嗎？11日傳出騎士最快下周二，跟離開NBA兩年多的前公鹿中鋒拉瑞桑德斯簽約，繼續補強內線戰力，只是別忘了桑德斯也是1個相當「難搞」的球員。

生涯5個球季都在公鹿打球的桑德斯，場均6.5分、5.8籃板與1.8火鍋，可是2015年2月卻因再次涉入吸毒案件，遭到公鹿釋出，隨後他以對籃球沒有熱情離開，卻在今年1月宣告打算重返NBA，至今仍然乏人問津。

不過桑德斯突然11日在個人推特上寫，「看來我要找回我的護目鏡了！」似乎預告他即將找到新工作，不過騎士想要簽他，還須先把波格特釋出，只是如果真的簽下桑德斯，他在今後可能引發的事端，恐怕才會讓騎士傷透腦筋。

(中時電子報)