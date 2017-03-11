賊性不改ㄧ偷再偷又𢹂毒 八德警方逮捕

警方發現詹姓男子行蹤，將他逮捕。（甘嘉雯翻攝）

警方發現詹姓男子行蹤，將他逮捕。（甘嘉雯翻攝）

詹姓男子在超商內偷遊戲光碟，遭店家報警。（甘嘉雯翻攝）

詹姓男子在超商內偷遊戲光碟，遭店家報警。（甘嘉雯翻攝）

警方在他身上查獲毒品。（甘嘉雯翻攝）

警方在他身上查獲毒品。（甘嘉雯翻攝）

八德分局大安派出所警員日前接獲便利超商店員報案，ㄧ名男子竊取店內貨架上價值200元的遊戲光碟後立即逃逸，警調閱監視器畫面掌握男子身分，於10日14時許，循線在中壢區中化路2段468號前發現詹姓竊嫌，立即上前逮捕。

警方在其身上搜出安非他命1包（含袋重0.44公克）及吸食器1組，詹嫌向警方表示，犯案用的機車是至桃園朋友家中偷來的，而毒品是在中壢市向綽號「阿賢」以數千元購得，全案依竊盜、毒品危害防制條例等罪，將詹嫌移請臺灣桃園地方法院檢察署偵辦。

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(中時)