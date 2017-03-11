心疼老爸挨轟 洪榮宏獨子臉書反擊酸民

走過離婚外遇低潮，洪榮宏已逐漸和家人修復關係。(圖/本報系資料照)

金曲歌王洪榮宏將復出開唱，歷經外遇婚變的他坦言一度憂鬱上身，還一口氣吞了50、60顆安眠藥尋短，雖然已向前妻公開致歉，不過仍有網友不滿其行徑留言嘲諷，這讓年僅16歲大的兒子看不下去，親上火線留言反擊酸民。

根據《自由時報》報導，洪榮宏因為和前妻離婚，使得前妻將3名子女帶回台灣生活，沒想到讓親子關係更加緊密，三名子女更主動報名擔任此次演唱會嘉賓，對於外遇造成家庭破裂，洪榮宏雖與前妻和解致歉，不過網路酸民仍沒有要放過他，批評聲浪仍是一波接一波，對此兒子也看不下去回嗆反擊，他認為雖然父親做了難以原諒的事，自己也承受一定程度的傷害，不過父親以真心悔改也誠心道歉，彼此關係也逐漸修復，因此要求酸民別再攻擊父親，更不要偽裝的像是了解他們一家人的感受，最後也向父親洪榮宏愛的告白，希望此風波到此結束。

對於兒子公開反擊酸民護父，洪榮宏前妻表示兒子對父親負面言論很難接受，明知無能為力改變酸民想法，但是太心疼父親才會不顧一切挺身而出，至於未來是否可能再續夫妻情緣，她表示很滿意現在的生活，短期之間是不可能發現，與前夫的互動也僅止於用簡訊聯絡小孩子的事。

(中時電子報)