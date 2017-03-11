台中就業中心「徵的94你」聯合徵才活動開跑
台中市觀光產業近年來發展興盛，帶動餐飲業、旅宿業等服務業就業機會成長！台中就業中心將於17日上午10:00~14:00於台中科技大學-弘業樓川堂，舉辦「徵的94你-服務業主題徵才活動」，歡迎求職者把握機會參加！
這次參與徵才活動的廠商不乏知名企業，如IKEA、王品餐飲、輕井澤、紙箱王…等10家廠商，提供內外場人員、廚藝助理、客服人員、銷售人員…等職缺數達450個，且因應學生族長期工讀的需求，特別釋出300多個部分工時職缺，透過就業中心的把關讓想找打工的同學不必擔心誤入求職陷阱，更不用到處奔波面試，在同一場活動就能找到好的工讀機會。
台中就業中心主任黃瓊瑤說，本次徵才活動特別結合「婦婦得正 面試得勝」講座，讓想再重返職場的二度就業婦女可以透過講座克服長期脫離職場的恐懼，習得相關面試技巧並立即參與現場面試；當日廠商開出上百個部分工時職缺，這類職缺工作時間較彈性相當適合部分無法從事全時工作的二度就業婦女。
當天也有許多廠商為吸引人才開出優質條件及貼心的雇用措施，IKEA人資部李經理強調，歡迎二度就業婦女、工讀生加入，對於非全職員工亦提供三節禮品；更有貼心的排班制度，讓學生打工族提前安排溫書假，可以放心準備考試，如此難得的機會，求職者千萬不要錯過了!
活動當日也特別出動行動版就業中心「夢想載卡多」巡迴車駐點服務，提供求職者最新就業、職訓情報及諮詢服務，歡迎民眾多加利用；還有早鳥禮好康放送活動，凡活動前50名入場者，即有機會獲得限量精美禮品，活動詳情請洽臺中就業中心04-22225153，臺中市西區市府路6號；或上「台灣就業通」網站查詢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。