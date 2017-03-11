台中就業中心「徵的94你」聯合徵才活動開跑!

想找打工的同學不必擔心誤入求職陷阱，更不用到處奔波面試，台中就業中心幫同學把關好工作，盡情揮灑青春色彩！（陳世宗翻攝）

台中市觀光產業近年來發展興盛，帶動餐飲業、旅宿業等服務業就業機會成長！台中就業中心將於17日上午10:00~14:00於台中科技大學-弘業樓川堂，舉辦「徵的94你-服務業主題徵才活動」，歡迎求職者把握機會參加！

這次參與徵才活動的廠商不乏知名企業，如IKEA、王品餐飲、輕井澤、紙箱王…等10家廠商，提供內外場人員、廚藝助理、客服人員、銷售人員…等職缺數達450個，且因應學生族長期工讀的需求，特別釋出300多個部分工時職缺，透過就業中心的把關讓想找打工的同學不必擔心誤入求職陷阱，更不用到處奔波面試，在同一場活動就能找到好的工讀機會。

台中就業中心主任黃瓊瑤說，本次徵才活動特別結合「婦婦得正 面試得勝」講座，讓想再重返職場的二度就業婦女可以透過講座克服長期脫離職場的恐懼，習得相關面試技巧並立即參與現場面試；當日廠商開出上百個部分工時職缺，這類職缺工作時間較彈性相當適合部分無法從事全時工作的二度就業婦女。

當天也有許多廠商為吸引人才開出優質條件及貼心的雇用措施，IKEA人資部李經理強調，歡迎二度就業婦女、工讀生加入，對於非全職員工亦提供三節禮品；更有貼心的排班制度，讓學生打工族提前安排溫書假，可以放心準備考試，如此難得的機會，求職者千萬不要錯過了!

活動當日也特別出動行動版就業中心「夢想載卡多」巡迴車駐點服務，提供求職者最新就業、職訓情報及諮詢服務，歡迎民眾多加利用；還有早鳥禮好康放送活動，凡活動前50名入場者，即有機會獲得限量精美禮品，活動詳情請洽臺中就業中心04-22225153，臺中市西區市府路6號；或上「台灣就業通」網站查詢。

(中時)