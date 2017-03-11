南韓反彈劾示威 增至3死

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南韓警方今天透露，抗議憲法法院宣判彈劾案成立並罷免南韓總統朴槿惠而走上街頭示威的74歲李姓民眾，今天清晨在醫院去世，截至目前，示威死亡者增至3人。

南韓聯合新聞通訊社引述警方透露，參加反彈劾示威的李某，於昨天中午，在首爾地下鐵3號線安國車站附近昏倒，經救護車移送醫院治療，不幸於今天清晨去世。

據報導，警方已與遺屬磋商，準備驗屍，以查明死因。

警方表示，包括昨天的2人，在憲法法院附近反彈劾示威而死亡的共3人；另外，還有1人在醫院治療，情況危急。1060311

(中央社)