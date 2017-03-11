日本自衛隊5月底自南蘇丹撤回
日本政府昨天決定將於5月底把派駐南蘇丹進行聯合國維和行動（PKO）的日本自衛隊撤回。這支部隊是首度根據日本安全保障相關法被賦予「馳援警護」任務的部隊，約350人。
日本首相安倍晉三昨天在首相官邸（行政中心）召開國家安全保障會議（國安會）之後，對媒體言及將撤回派遣到南蘇丹參與聯合國維和行動的日本自衛隊。
安倍表示，南蘇丹的國家建設正迎接新的階段，日本自衛隊所負責的設施整備已告一段落。不過，目前派遣到聯合國南蘇丹派遣團（UNMISS）的4名要員，將持續進行。
2011年11月起，日本派遣要員到UNMISS、2012年1月起陸續派遣設施部隊。去年11月，日本內閣會議決定，賦予自衛隊「馳援警護」新任務，保護遭武裝部隊襲擊的PKO或NGO的要員，派遣自衛隊到南蘇丹首都朱巴（Juba）。
南蘇丹於2013年底因總統派與前副總統派處於內戰等因素，治安惡化，去年7月發生大規模戰鬥，有數百人死亡。
日媒報導，去年9月，日本政府摸索撤回自衛隊的時機，在與南蘇丹政府、聯合國協商之後，昨天宣布將撤回。
至於撤回的理由，一般認為是因南蘇丹治安惡化。但日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉昨天在臨時記者會上說：「不是因為治安惡化的理由，南蘇丹首都朱巴的局勢，已較穩定了。」
日本「朝日新聞」報導，因南蘇丹局勢不穩，派到當地的日本自衛隊的風險增高。有防衛省的幹部透露，日本政府內部一直處於很緊張的狀態。
此外，執政黨自民黨的幹部說：「如果自衛隊員有人死了，政權就完了」。聯合執政的公明黨幹部則說：「基於危機管理考量，最好早點撤回。」1060311
(中央社)
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