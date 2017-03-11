環保署：埔里高屏空品紅色警示

行政院環境保護署空氣品質監測網指出，今天上午埔里及高屏地區空氣品質指標（AQI）達紅色警示，民眾宜減少在戶外活動；南投、竹山橘色提醒，敏感族群要注意。

根據空氣品質監測網上午9時觀測資料，埔里、仁武、前鎮及小港等測站空氣品質指標達紅色警示；南投、竹山、橋頭、鳳山、大寮、楠梓等測站達橘色提醒。

環保署提醒，在紅色警示區民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，有氣喘的人可能需增加使用吸入劑頻率；至於橘色提醒的地區，敏感族群要特別注意。1060311

(中央社)