堅持冒險救災 暖男消防員留不住女友

桃園消防局第四特搜分隊隊員莊智翔（圖）因女友無法承受可能隨時失去他的壓力而分手，但莊智翔仍堅持消防救災工作，忍痛放棄這段愛情。（桃園消防局提供）中央社記者卞金峰傳真 106年3月11日

「不能因為危險就不做」！桃園消防局第四特搜分隊隊員莊智翔因女友無法承受可能隨時失去他的壓力而分手，但莊智翔仍堅持消防救災工作，忍痛放棄這段愛情。

桃園第四特搜分隊隊員莊智翔至桃園服務13年，曾參與過高雄氣爆、台南維冠大樓倒塌及台中山難救援等重大災害搶救案件，其中在支援台中山難救援過程曾遭遇命懸一線的險況，所幸最後在團隊全力合作下，成功垂降並繼續執行救援工作。

莊智翔說，雖然消防工作的高壓、高危險性，成為女友決定分手主因，但成為救人的消防員是他一生的志向，而為讓家人放心，只要在出勤重大救援勤務前都會打電話跟家人報備，在職能上除高標準要求體能強度，更逼促自己精通各項消防專業技能，成為一位專業的消防人員。

其實，莊智翔在13年的消防員生涯，囊括化災、潛水、救生、救助訓、繩索訓等各項專業救援證照外，經歷上千件大小救災救護救援工作。

豐富的火場救援經驗，讓莊智翔練就到達火場，已盤算好如何和團隊夥伴攻下大火，而執行救護工作中，即使面臨肢體破碎或臟器外露等血淋淋的救護現場，也能沉著應對並迅速展開急救後送。

同仁眼中的莊智翔是不折不扣的暖男，看到每天到隊裡撿取回收的阿嬤，他還會請隊上同仁幫忙做好資源分類，莊智翔則把能賣好價錢的的鋁罐、寶特瓶另外撿拾，方便阿嬤回收，莊智翔說，自己的阿嬤很早就不在人世，看到老人家辛苦做回收，就當做自己阿嬤，隨手幫忙一下。

在特搜隊服務已4年，今年4月前往台中桃山支援山難救援差點遇難的莊智翔說，消防員必須不斷精進各項體技能，才能因應各種災害搶救，同時保護民眾及自我生命安全。

莊智翔回憶桃山救援過程中，要下切深度400多公尺的懸崖，未料台中山區氣候、海拔高度、山況及需穿戴的救援裝備都與桃園截然不同，在垂降過程赫然發現離地面還差一、兩百公尺，但主繩已用罄，最後在團隊通力合作下，以空中結繩方式並在沒任何保護狀況下垂降落地。

莊智翔說，那次是他從事消防生涯最驚險的體驗，因為只要換繩過程一個不留神，就是萬丈深淵，莊智翔還說，那次搜救過程原定於一處山坡平台留宿，所幸團隊後來決定摸黑下山未紮營，因為一轉眼，原預定露宿地點已被落石沖垮。

即使消防工作不時面臨生死一瞬間，前女友更因無法承受隨時會失去他而走上分手一途，莊智翔說「每份工作都有危險性，不能因為危險而不做，應該自我要求提升體技能，才能為社會大眾安危多盡份心」。1060311

(中央社)