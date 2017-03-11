全英羽球公開賽 戴資穎挺進4強

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台灣羽球一姐戴資穎今天在全英公開賽女子單打，以21-14、21-10漂亮擊敗去年里約奧運摘銀牌的印度好手辛都（Pusarla Sindhu），挺進4強。

法新社報導，大會頭號種子戴資穎第1局陷入5-9落後，但她設法澆熄對手攻勢。辛都去年全英公開賽殺球時速曾達223英里（約359公里）。

戴資穎解釋說：「我設法在她的攻勢中找漏洞。」

戴資穎接下來將出戰南韓女將成池鉉（Sung Ji Hyun）。成池鉉以22-20、22-20險勝另一印度女將內維爾（Saina Nehwal）晉級4強。

男單方面，台灣好手周天成挺過第2局亂流後，終以21-19、16-21、21-8擊敗泰國選手坦農薩克（Tanongsak Saensomboonsuk），搶下4強門票，下一場將迎戰馬來西亞名將李宗偉。（譯者：中央社盧映孜）1060311

(中央社)