台灣特有種白蝸牛 日月潭現身

白色樹棲蝸牛出現在日月潭水蛙頭步道，晶瑩剔透如白玉雕成。（沈揮勝攝）

日月潭水蛙頭步道，今天清晨出現1隻白色蝸牛，外殼剔透猶如白玉，讓人很驚豔。專家說，牠叫白高腰蝸牛，是台灣特有種，由於多在晨昏或夜間活動，想瞧見牠要有好運氣。

日月潭知名生態解說員葉建興說，早期文獻對白高腰蝸牛的分類多元而混亂，且不一定都是白色。日月潭發現的白高腰蝸牛應為「鳳凰白高腰蝸牛」；若是在較高海拔地區發現的，則可能是另種「林氏白高腰蝸牛」。

日月潭附近發現白色蝸牛並非頭一遭，2013年魚池鄉大雁村辦公室旁的藤蔓上，也曾經出現過1隻白高腰蝸牛，讓該村村長、9日剛獲選農會縣代表的謝棟漢驚訝不已，直呼：「住這兒1甲子，不知家鄉有如此漂亮的白蝸牛！」

葉建興說，蓮華池地區，也偶見白高腰蝸牛；依據文獻及圖鑑紀錄，台灣地區至少已知有300種原生蝸牛，其中蘭嶼光澤蝸牛及恆春半島的班卡拉蝸牛也都很吸引人。

(中時)