2016年巴西豪華轎車銷量減28%

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巴西汽車製造廠商和進口車協會數據指出，2016年巴西共售出4萬8141輛、售價巴西幣10萬元以上的豪華轎車，較2015年減28%，是2012年以來，豪華轎車市場首次縮水。

2013年起，巴西一般汽車市場開始衰退，豪華汽車卻因推出「陽春型」新產品，採取激進的訂價策略，在巴西建廠並擴大銷售網，而逆向成長。

2016年初，包括寶馬、賓士和奧迪等高級品牌轎車，受到美元匯率高的壓力，將產品售價大幅調漲：2015年12月，美元匯率一度飆升到1美元對巴西幣3.94元，達近13年最高。

儘管1年下來，美元匯率下跌至12月1美元對巴西幣3.24元，仍不足以扭轉同樣感受到經濟危機，以及大筆投資後，當地生產仍在起步的豪華轎車市場跌勢。

這樣的結果造成豪華轎車的銷售跌幅超過包括卡車和巴士在內的一般汽車市場：2016年巴西汽車銷量連續第4年下跌，較2015年縮減20.1%。

如此一來，豪華轎車的市占率退回到2013年的水準，相當於所有新車銷量的2.42%；2015年的市占率為3%。

與此同時，售價巴西幣100萬元（約新台幣979萬元）以上，包括法拉利、藍寶堅尼、賓利、瑪莎拉蒂和阿斯頓馬丁等超級豪華轎車市場，則在近5年縮水近78%，從2011年售出227輛跌至去年51輛。1060311

(中央社)