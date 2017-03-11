逾千人參賽 台南安平鐵人三項鳴槍
台南安平鐵人三項錦標賽今天鳴槍開跑，在豔陽高照下，選手們興奮地跳進水裡，盡情享受賽事的樂趣。
台南安平鐵人三項錦標賽多在觀夕平台登場，今年也不例外，今天的賽事是半程賽、半程接力賽及鐵人兩項（路跑5公里、自行車20公里、路跑5公里）。
台南今天上午天氣非常好，太陽高掛，光線明亮，也讓選手特別興奮，一聽到鳴槍開跑，齊聲歡呼往前衝，一一跳進海裡，奮力游向前方。
不過，安平賽事重頭戲是明天的標準賽（游泳1.5公里、自行車40公里，路跑10公里），屆時將從「菁英組」選拔出今年7月印尼亞洲鐵人三項錦標賽的國手，男、女組各取前4名，但最終要由體育署判別敲定。
一連2天的安平鐵人三項，逾1400人參賽，游泳地點在安平觀夕平台前海岸，路跑範圍在觀夕平台周遭，僅自行車路徑橫跨安平區及安南區。1060311
(中央社)
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